За пореден случай на жестокост спрямо животно, сигнализира благоевградчанка. Същата е съобщила във 02 РУ-Благоевград, че на 26 ноември в следобедните часове, в местността "Иванков Валог“, землище на село Горна Железница, общ. Симитли е чула шум наподобяващ изстрел и е открила мъртво кучето си от породата "Кавказки вълкодав“.Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на животното. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.