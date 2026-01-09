Три случая на прокарване на неистински парични средства се разследват в Кюстендил. Това съобщи на брифинг заместник-директорът на Областната дирекция на МВР – Кюстендил комисар Михаил Джаджаров, предаде репортер наПървият случай е свързан с 27-годишен кюстендилец, който е предал на органите на МВР банкнота с номинал от 100 евро, оказала се фалшива. Банкнотата му е била изплатена като печалба от хазартна игра в игрална зала в града."Благодаря на този млад мъж за това, че със своите действия попречи тази банкнота отново да бъде пусната в обръщение“, заяви комисар Джаджаров.По думите му това е третият подобен случай за последните две седмици. В края на миналата година в две други игрални зали в Кюстендил лица са заплатили съответно с една банкнота от 100 евро в едната зала и с четири банкноти от по 100 евро в друга.След подадените сигнали в Областната дирекция на МВР – Кюстендил са били образувани досъдебни производства. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия са установени лицата, прокарали неистинските банкноти.Става въпрос за мъже на 28 и 35 години, и двамата от град Кюстендил. По случаите са назначени експертизи, а работата по разследванията продължава."Благодаря на медиите за това, че алармират и информират гражданите за възможните рискове. Надявам се ползата за хората да бъде осезаема“, допълни комисар Джаджаров.