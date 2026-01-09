ЗАРЕЖДАНЕ...
Разследват три случая на фалшиви евробанкноти в Кюстендил
© ФОКУС
Първият случай е свързан с 27-годишен кюстендилец, който е предал на органите на МВР банкнота с номинал от 100 евро, оказала се фалшива. Банкнотата му е била изплатена като печалба от хазартна игра в игрална зала в града.
"Благодаря на този млад мъж за това, че със своите действия попречи тази банкнота отново да бъде пусната в обръщение“, заяви комисар Джаджаров.
По думите му това е третият подобен случай за последните две седмици. В края на миналата година в две други игрални зали в Кюстендил лица са заплатили съответно с една банкнота от 100 евро в едната зала и с четири банкноти от по 100 евро в друга.
След подадените сигнали в Областната дирекция на МВР – Кюстендил са били образувани досъдебни производства. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия са установени лицата, прокарали неистинските банкноти.
Става въпрос за мъже на 28 и 35 години, и двамата от град Кюстендил. По случаите са назначени експертизи, а работата по разследванията продължава.
"Благодаря на медиите за това, че алармират и информират гражданите за възможните рискове. Надявам се ползата за хората да бъде осезаема“, допълни комисар Джаджаров.
Още по темата
/
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:07
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
10:38
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
10:15
Макс Баклаян: Фалшификаторите знаят, че във финансовите институции персоналът е много по-добре обучен
10:08
Имаме срок до края на годината да въведем Европейския цифров портфейл – ще доказваме самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС
09:46
Още от категорията
/
Община Банско обяви: До 5 януари няма да може да плащате онлайн, както и на касите за битови сметки
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.