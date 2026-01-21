Разследват смъртта на 68-годишна жена от Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Починалата жена е намерена в апартамент в Кюстендил.При извършения оглед следи от насилие не са установени, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.