Разследват случаи на насилие в Кюстендил и Дупница
Досъдебно производство за отправена закана за убийство е образувано в РУ Кюстендил. Сигналът е постъпил от 37-годишна жена от с. Жабокрът, която е съобщила, че племенникът ѝ се е държал агресивно и е отправял закани. За случая е уведомена прокуратурата.
Досъдебно производство за отправени закани и заплахи към 35-годишна жена е образувано в РУ Дупница в края на миналата седмица. В сигнала си до полицията жената е посочила, че заплахите са отправени от непознато лице в района на автобусна спирка в с. Дяково. За случая е уведомена прокуратурата.
Досъдебно производство за извършен опит за грабеж е образувано в РУ Дупница в края на миналата седмица. Сигналът е подаден от 72-годишна жена, която е била нападната от непознат мъж на автобусна спирка в с. Дяково. Той ѝ е нанесъл удари в областта на главата и е направил опит да отнеме чантата ѝ, в която е имало 20 евро и мобилен телефон.
При предприетите действия от полицейските служители извършителят е установен и задържан тази сутрин. Той е 46-годишен местен жител, който пребивава и в Перник. Установено е, че същият мъж е отправил закани и заплахи минути по-рано към 35-годишната жена в селото. Работата по случая продължава, уведомена е прокуратурата.
