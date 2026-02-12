Полицията в Бобов дол разследва случай на отровени кучета, съобщиха от пресцентъра на. Сигналът е подаден снощи, след 22.00 часа. Открити са два трупа на кучета в тревната площ на улица "Иван Вазов“ в града.Подаващият сигнала имал съмнение, че животните са отровени. Полицейска група е извършила оглед на място, труповете на животните са предадени на ветеринарен специалист.Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.