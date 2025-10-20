Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Разследване на ЕП срещу България: ЕС е дал 280 230 евро за ферма за миди в Черно море, която може да се окаже просто пясък
Автор: Вилислава Ветренска 11:07Коментари (0)63
©
Подводни претърсвания, разпоредени от Европейската прокуратура (EPPO) в София (България), наскоро показаха, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море може да е просто пясък.

Текущото разследване се отнася до проект за иновативна ферма за култивирани черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине (община Несебър, област Бургас). Това съобщават от Европейската прокуратура.

Проектът за създаване на мидена ферма е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна финансова помощ с краен срок за завършване септември 2021 г. Фермата е започнала дейност през юли 2021 г. Като автор на технологичния проект е посочен експерт от Института по океанология във Варна, но разследването показва, че експертът нито го е изготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане, проверка на място, извършена през август 2021 г. от Държавен фонд "Земеделие“, установява несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите идентифицират само четири гранични буя, маркиращи обекта, докато подводните съоръжения не могат да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на Европейската прокуратура, на 1 октомври 2025 г. е извършена инспекция на морското дъно – обхващаща площ от 240 000 квадратни метра – от следователи и водолази от Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Бургас (Главна дирекция "Гранична полиция“), използващи както подводни, така и въздушни дронове. На определените координати са разположени три повърхностни буйове, докато един липсва. Буйовете не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не разкриват доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно е наблюдаван само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лева), от които 210 160 евро (411 038,37 лева) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет.

Разследването продължава, с подкрепата на Главна дирекция "Национална полиция“.

Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните си в компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
10:22 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
15:41 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
10:21 / 18.10.2025
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
19:19 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Зима 2025/2026 г.
Жандармерия пред община Пловдив
Катастрофи в Кюстендилско
Либерализъм и консерватизъм в Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: