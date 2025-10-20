ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Разследване на ЕП срещу България: ЕС е дал 280 230 евро за ферма за миди в Черно море, която може да се окаже просто пясък
Текущото разследване се отнася до проект за иновативна ферма за култивирани черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине (община Несебър, област Бургас). Това съобщават от Европейската прокуратура.
Проектът за създаване на мидена ферма е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна финансова помощ с краен срок за завършване септември 2021 г. Фермата е започнала дейност през юли 2021 г. Като автор на технологичния проект е посочен експерт от Института по океанология във Варна, но разследването показва, че експертът нито го е изготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане, проверка на място, извършена през август 2021 г. от Държавен фонд "Земеделие“, установява несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите идентифицират само четири гранични буя, маркиращи обекта, докато подводните съоръжения не могат да бъдат проверени поради липса на оборудване.
По искане на Европейската прокуратура, на 1 октомври 2025 г. е извършена инспекция на морското дъно – обхващаща площ от 240 000 квадратни метра – от следователи и водолази от Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Бургас (Главна дирекция "Гранична полиция“), използващи както подводни, така и въздушни дронове. На определените координати са разположени три повърхностни буйове, докато един липсва. Буйовете не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не разкриват доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно е наблюдаван само пясък.
За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лева), от които 210 160 евро (411 038,37 лева) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет.
Разследването продължава, с подкрепата на Главна дирекция "Национална полиция“.
Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните си в компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: