Още два дигитални клуба с безплатен достъп вече функционират на територията на община Кюстендил, съобщиха от местната администрация, предадеЕдиният дигитален клуб е разкрит към Кюстендилската търговско-промишлена палата. Той разполага с пет напълно оборудвани работни станции, включващи стационарни и преносими компютри, необходим софтуер и достъп до интернет. Осигурена е съвременна дигитална среда за работа и обучение, както и възможности за печат, копиране и сканиране.На разположение на потребителите е и наставник, който оказва съдействие при работа с електронни административни услуги, онлайн обучения и дигитални платформи, търсене и обработка на информация, подготовка на документи и учебни материали, както и при използване на електронна поща и усвояване на основни дигитални умения.Вторият дигитален клуб е изграден към Народно читалище "Светлина 1871“ в село Соволяно. В сградата на читалището, на втория етаж, всеки желаещ има свободен достъп до компютърна техника и високоскоростен интернет, като и там е осигурена подкрепа от наставник на място.Дигиталните клубове се изграждат в рамките на процедурата "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.