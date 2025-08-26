Разложко село се готви за Националния фестивал "Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра"

© Село Баня отново ще се превърне в център на българските традиции и народно творчество. Броени дни остават до началото на VIII Национален фолклорен фестивал "Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра“, който се утвърди като едно от най-пъстрите културни събития в региона.



Тази година участие са заявили над 2000 изпълнители от повече от 90 читалища и над 350 певчески, танцови и инструментални състава от цяла България. Сред тях най-малкият участник е едва на 2 години от село Пещера, община Земен, а най-възрастният – 90-годишен представител на село Злокучане, община Самоков.



Фестивалът се организира за осми път от Община Разлог, кметството на с. Баня и НЧ "Просвета-1908“. Програмата ще обедини песни, хора, обреди и обичаи, както и много настроение и хумор.



Специални гости на събитието ще бъдат популярните изпълнители Иван и Ивана Дякови, които ще изнесат голяма хоротека на открито за жителите и гостите на селото.



Изявите на участниците ще бъдат оценявани от петчленно жури с председател д-р Мариана Манолева – вокален педагог и фолклорен изпълнител. В състава влизат още Милко Бопнаков – фолклорен изпълнител, хореографите Ралица Занчева и Данаил Атанасов, както и Велина Кулина – секретар на Народно читалище "15 септември 1903-1908“.



Очаква се събитието да се превърне в истински празник на българския дух и да събере хиляди почитатели на народната музика и танци.