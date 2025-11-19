Сподели close
Разложкият чауш отново привлича погледите пред българската елха на международната изложба "Елхите по света“ в Музея на науката и индустрията, Чикаго.

"Представяме се пред света, силни в традициите си!", споделят от Община Разлог.