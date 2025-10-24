ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разложки ученици "седнаха" на столовете на управляващия екип на Общината
В инициативата през годините са участвали хиляди ученици и студенти, които са прекрачили прага на избрана от тях компания или организация и са се запознали с любима професия или бизнес сектор.
"Мениджър за един ден" 2025 се провежда в цялата страна.
Вдъхновяваща беше срещата на ръководния екип на Община Разлог и ученици от СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви“, ПГ по транспорт, Професионална гимназия по МСС, Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев“ – участници в инициативата "Мениджър за един ден“.
Учениците имаха възможност да се запознаят с работата на местната администрация, да споделят идеи и да придобият ценен опит в управлението на общинските процеси.
Участниците се разделиха по интереси в четири мениджърски позиции: Кмет на община Разлог; Зам. -кмет по "Финанси, бюджет и икономика"; Зам.- кмет по "Социални дейности, образование, култура, спорт и туризъм“; Зам. -кмет по "Устройство на територията, строителството и регионалното развитие“.
Те научиха много за отговорностите на ръководния екип, за необходимостта от професионална подготовка и експертиза, за личностните умения, комуникативност, увереност за постигане на цели и отстояване на позиция, гъвкавост за адаптиране към промени и нови идеи, както и надеждност за изграждане на доверие.
Други важни качества, които споделиха екипът на учениците са способността за управление на стреса, мотивация на екипа, търпение и способност за решаване на проблеми.
Радостен е фактът, че млади и мотивирани хора от община Разлог проявиха интерес към работата на местната власт и работата на местната администрация, добиха опит и вдъхновение за бъдещото си професионално развитие.
Всички участници получиха сертификат "Мениджър за един ден“.
