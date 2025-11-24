ЗАРЕЖДАНЕ...
Разлог впечатли Букурещ
В периода 20 – 23 ноември в Букурещ се проведе едно от водещите туристически изложения в региона, което събра международни дестинации, професионалисти от сектора и представители на туристическия бизнес от цял свят.
С гордост отбелязваме активното участие на Община Разлог, която представи своя богат туристически потенциал пред широка международна аудитория.
На специално организирания щанд, посетителите се запознаха с разнообразните възможности за туризъм в региона – зимен и планински туризъм, културно-исторически обекти, фестивали, традиции, както и балнео и еко туризъм.
Голям интерес предизвикаха VR очилата, чрез които гостите на изложението успяха виртуално да се потопят в атмосферата на емблематичния кукерски карнавал "Старчевата“.
Представителите на Общината проведоха срещи с туроператори, партньорски организации и посетители, насочени към популяризиране на Разложката котловина като атрактивна целогодишна туристическа дестинация.
Участието допринесе за разширяване на международните партньорства и за повишаване на разпознаваемостта на региона.
Представителите на Община Разлог бяха лично поздравени от Търговското ни аташе в Румъния д-р ик. Ивайло Маринов, както и от посланика на Република България в Румъния Н.Пр. Радко Влайков.
