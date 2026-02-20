ЗАРЕЖДАНЕ...
Разлог триумфира!
Безапелационната победа на Международния кукерски карнавал "Сурва“ 2026 е признание за магията на една вековна традиция и за огъня, който не угасва.
На 22 февруари (неделя) от 11:30 ч. в Музея на Разложкия чауш ще бъде открита фотографската изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА“.
Седем фотографи ще разкажат "Старчевата“ чрез своя обектив – седем погледа към магията на 2026 година в Разлог.
По време на събитието ще бъде представена и голямата награда – ЗЛАТНАТА МАСКА на сборна група "Старчевата“ Разлог – символ на гордост, единство и жива традиция.
