Най-високото отличие от XXXII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва“ 2026 – ЗЛАТНАТА МАСКА – ще бъде официално връчено на 20 февруари в Двореца на културата гр.Перник в присъствието на кмета на община Разлог Красимир Герчев и представители на кукерска група "Старчевата“.Безапелационната победа на Международния кукерски карнавал "Сурва“ 2026 е признание за магията на една вековна традиция и за огъня, който не угасва.На 22 февруари (неделя) от 11:30 ч. в Музея на Разложкия чауш ще бъде открита фотографската изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА“.Седем фотографи ще разкажат "Старчевата“ чрез своя обектив – седем погледа към магията на 2026 година в Разлог.По време на събитието ще бъде представена и голямата награда – ЗЛАТНАТА МАСКА на сборна група "Старчевата“ Разлог – символ на гордост, единство и жива традиция.