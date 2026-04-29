За пореден път най-силните коне от цяла България ще се съберат в Разлог за едно от най-очакваните и впечатляващи събития в региона. Това съобщиха от Общината.
За 33-та поредна година Община Разлог и Сдружение за коневъдство и конен спорт "ДВАЛ“ организират традиционния Шампионат на тежковозните коне.
Надпреварата ще се проведе на 2 май от 10:00 часа в базата на сдружение "ДВАЛ“ в Разлог.
Участниците ще премерят сила и издръжливост в следните категории: до 500 кг, до 600 кг, до 700 кг, до 800 кг, до 900 кг.
За победителите са осигурени парични награди и подаръци.
