За пореден път най-силните коне от цяла България ще се съберат в Разлог за едно от най-очакваните и впечатляващи събития в региона. Това съобщиха от Общината.

За 33-та поредна година Община Разлог и Сдружение за коневъдство и конен спорт "ДВАЛ“ организират традиционния Шампионат на тежковозните коне.

Надпреварата ще се проведе на 2 май от 10:00 часа в базата на сдружение "ДВАЛ“ в Разлог.

Участниците ще премерят сила и издръжливост в следните категории: до 500 кг, до 600 кг, до 700 кг, до 800 кг, до 900 кг.

За победителите са осигурени парични награди и подаръци.