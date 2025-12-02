Коледната магия и тази година ще озари община Разлог и сърцата ни по един неповторим начин.За първи път коледната елха в Разлог ще грейне в парка – място, което ще се превърне в Коледно езеро на светлината и радостта.Събитието ще се проведе на 5 декември в 17:30ч."Елате, за да посрещнем вълшебния момент, когато светлината на елхата ще озари не само водата, но и очите на всяко усмихнато дете и ще стопли сърцата на всички", приканват от Община Разлог.