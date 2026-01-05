На 6 януари православната църква отбелязва Богоявление (Йордановден) - денят, в който Св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан.Празникът традиционно ще бъде отбелязан с водосвет за здраве и спасение, отслужване на Богоявленска литургия в храмовете на територията на община Разлог и с Ритуал по спасяване на Богоявленския кръст.На Богоявление село Добърско чества и своя празник - Водици.Част от богатата програма е кулинарен благотворителен базар “Вяра и традиции“В 8:00 часа на 6 януари в село Добърско празникът ще започне с отслужване на Богоявленска литургията в храм “Сретение Господне", а в 8:30 часа започва благотворителният базар "Вяра и традиции“.След литургията, отслужена от отец Николай Варин, миряните ще тръгнат на литийно шествие до р.Клинец, където в нейните води ще бъде спасяван Светият кръст.След него всички жители и гостии на село Добърско ще имат възможността да се насладят на богатата празнична програма, организирана на площада пред кметството.В Разлог Богоявленската литургия ще започне в 8:00 часа в храм ,,Свето Благовещение Богородично", а след нея в 11:00 часа с литийно шествие вярващите ще се отправят към езерото в парка, за да бъде извършен Ритуалът по спасяване на Богоявленския кръст.В село Бачево в 8:30 часа ще бъде отслужена Богоявленска литургията в храм “Св. Димитър", а в 10:15 часа ще се извърши Ритуалът по спасяване на Богоявленския кръст при моста на река Куда.В село Баня ще бъде отслужена Богоявленска литургията в църква “Св. Великомъченик Георги Победоносец“, а около 11 часа ще се проведе Ритуалът по спасяване на Богоявленския кръст.В село Горно Драглище от 8:30ч ще бъде отслужена Богоявленска литургията в храм “Въведение Богородично". След 10:30 часа ще се проведе Ритуалът по спасяване на Богоявленския кръст.В село Годлево, спасяването на Богоявленския кръст ще се състои около 11:30 часа, а в село Долно Драглище часа ще бъде извършен Ритуалът по спасяване на Богоявленския кръст в 12:00 часа.В село Елешница в 8:00 ще бъде отслужена Богоявленска литургиятав храм "Свети Анастасий“, а в 12:00 часа ще бъде извършен Ритуалът по хвърляне и спасяване на Богоявленския кръст.