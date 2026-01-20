Разлог остави ярка и незабравима следа на Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва“ в Перник.С много настроение и мощна енергия разложката кукерска група представи "Старчевата“ – уникален обичай, който няма аналог и носи вековната памет и силата на традицията.Над 250 участници – моми и ергени, пременени в пъстрите разложки фустани, величествени чауши с внушителни чучулки – превърнаха централния площад в сцена на живо народно изкуство. Под ритъма на тъпани и звуците на зурни, групата не спря да танцува.Разложани показаха не просто спектакъл, а душата на Разлог – силна, горда и жива.Преминаването на групата по алеите и площада бе съпроводено с аплодисменти, усмивки и възторг, а зрителите останаха очаровани от мащаба, красотата и емоцията, с които "Старчевата“ бе представена.В подкрепа на разложани, на карнавала в Перник присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев и народният представител Иван Герчев, които засвидетелстваха уважение към пазителите на традициите и културната идентичност на Разлог.Разлог за пореден път доказа, че когато традицията се носи със сърце, тя звучи силно, въздействащо и остава дълго в паметта."Старчевата“ – такава, каквато само Разлог може да я покаже.