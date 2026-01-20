ЗАРЕЖДАНЕ...
Разлог покори "Сурва 2026"
©
С много настроение и мощна енергия разложката кукерска група представи "Старчевата“ – уникален обичай, който няма аналог и носи вековната памет и силата на традицията.
Над 250 участници – моми и ергени, пременени в пъстрите разложки фустани, величествени чауши с внушителни чучулки – превърнаха централния площад в сцена на живо народно изкуство. Под ритъма на тъпани и звуците на зурни, групата не спря да танцува.
Разложани показаха не просто спектакъл, а душата на Разлог – силна, горда и жива.
Преминаването на групата по алеите и площада бе съпроводено с аплодисменти, усмивки и възторг, а зрителите останаха очаровани от мащаба, красотата и емоцията, с които "Старчевата“ бе представена.
В подкрепа на разложани, на карнавала в Перник присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев и народният представител Иван Герчев, които засвидетелстваха уважение към пазителите на традициите и културната идентичност на Разлог.
Разлог за пореден път доказа, че когато традицията се носи със сърце, тя звучи силно, въздействащо и остава дълго в паметта.
"Старчевата“ – такава, каквато само Разлог може да я покаже.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.