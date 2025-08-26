ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разлог дава старт на три ключови проекта за култура и образование
На 26 август, от 10:00 часа, в село Горно Драглище ще се състои тържествена церемония "Първа копка“ пред сградата на Народно читалище "Слънце 1938“. С нея официално ще бъде даден старт на проекта "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изпълнение на съпътстващите строително-монтажни работи за сградата на читалището“. Проектът цели да създаде по-модерна и устойчива среда, която да позволи на институцията да продължи своята културна и обществена мисия.
Ден по-късно – на 27 август от 10:00 часа – предстои още една "Първа копка“ пред Народно читалище "Западнородопски лъч 1906“ в село Елешница. Там ще бъде даден старт на проект за енергийна ефективност и обновяване на сградата, чиято основна цел е създаването на по-добри условия за съхраняване и развитие на местното културно-историческо наследство.
В същия ден, но от 13:00 часа, в многофункционалната зала на Народно читалище "15.09.1903–1909“ в Разлог ще се проведе пресконференция, посветена на проекта "Модернизация на образователната среда в ОУ "Паисий Хилендарски“, село Баня“. По време на срещата ще бъдат представени ключовите дейности и очаквани резултати, насочени към подобряване на учебния процес и осигуряване на по-съвременна и иновативна среда за ученици и учители.
Трите проекта са израз на стремежа на Община Разлог да инвестира в културата, образованието и обществената среда, като по този начин създава по-добри условия за живот и развитие в региона.
