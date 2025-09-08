Различни изкуство на сцени по поречието на Струма

© Фокус Архив През месеците септември и октомври се провежда петото издание на Фестивал на изкуствата "Сцени на Струма“, предаде "Фокус“. Фестивалът се организира от читалище "Братство“ - Кюстендил. Ще бъдат проведени поредица от мултижанрови събития в различни населени места по поречието на река Струма в България и Гърция – в градовете Кюстендил, Благоевград, Сандански, Аспровалта и Солун.



Фестивалът е по проект "Сцени на Струма“, финансиран от Европейския съюз. Стартът беше даден в град Аспровалта, Гърция, където на сцената на Открития театър се проведе концерт на Фолк-Арт Формация при читалище "Братство 1869“, "Симфониета – Видин“ и други.



Днес програмата продължава в Кюстендил. От 19.00 часа в залата на Общински драматичен театър предстои концерт на "Симфониета“ – Видин с четири тенори. На 9 септември от 18.00 часа е концертът на Андреа Вирчева – тенор, Киара Николова – цигулка и Надежда Малчева – пиано. Мястото е залата на Възрожденското училище в града под "Хисарлъка“.



На 10 септември от 18.00 часа ще се състои концерт "Балкански срещи“ в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“. В него участие ще вземат пианистката от България Биляна Динкова и китаристът от Сърбия Коста Дачевски.



Ден по-късно, във Възрожденското училище от 18.30 часа, ще бъде представена пиесата "Изгубената флейта“, а в читалище "Пробуда“ ще се проведе майсторски клас на китариста Дарко Багески от Република Северна Македония.



Програмата продължава на 12 септември. От 18.00 часа пред сградата на читалище "Братство“ ще се представи авторската интерпретация "Опитомяване на съня“ на Катя Андреева – стихове и естетически текст. От 18.30 часа концерт на "Муза Релакса“.



Много събития са планувани за 13 септември пред читалище "Братство“. От 11.00 часа стартира концерт "Приятелство“ – представяне на различни култури от участниците във фестивала. Следва изложба "Лавандулови полета на Азербайджан“ . от 16.00 часа започват различни ателиета – училище за индийски танци, икебана, демонстрация на японски бойни изкуства, латино танци, рисуване. От 17.00 часа ще се състоят демонстрация на японската чаена церемония и презентация на японската калиграфия. В 18.30 часа е началото на "Сцена за всички“.



На 16 септември фестивалът ще се пренесе в Солун, връщайки се в Кюстендил на 17 септември и 7 октомври. Последното събитие ще бъде на 22 октомври в Сандански.