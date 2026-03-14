Иван Христанов.
В района на Ихтиман открихме поле, осеяно с румънски ушни марки на животни. Задържаният камион е с полска регистрация и без необходимото разрешително за транспорт на животни“, добави изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски.
Министър Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщиха за разкрит канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман пред журналисти.
По думите му има опасност месото да е достигнало до пазара. Той обяви, че в понеделник ще бъде свикана съвместна пресконференция с вътрешния министър и представители на полицията, на която ще бъдат предложени мерки.
Българските производители спазват десетки правила и закони, а в същото време някой прави дъмпинг на пазара с контрабандно месо, рискувайки здравето на хората и животните“, допълни Христанов.
