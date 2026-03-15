Рая Цонева спечели титлата девойка "Кюстендилска пролет“ – 2026 по време на юбилейното 60-о издание на конкурса, организиран от Община Кюстендил, предаде. В тазгодишния избор участваха 14 момичета, които се представиха пред журито и публиката в три кръга – с ежедневни облекла, официални тоалети и автентични фолклорни носии от Кюстендилския край.За първа подгласничка беше избрана Каролина Шаркова, а за втора – Габриела Кирилова.Председател на петчленното жури бе актьорът Калин Сърменов. В състава му участваха още академик Иван Гранитски, състезателка по художествена гимнастика, златна олимпийска медалистка от Токио 2020 Стефани Кирякова, творецът Наталия Йолова и Николина Петкова – носителка на титлата девойка "Кюстендилска пролет“ за 1973 година. Тя обедини гласовете на всички носителки на титлата от 1966 година до днес, които приеха поканата на Община Кюстендил да бъдат част от празничната вечер.Трите пролетни девойки получиха от Община Кюстендил парични награди. Всички участнички получиха и предметни награди, както и ваучери за услуги, предоставени от спонсорите на конкурса.Преди обявяването на победителките на сцената излязоха част от носителките на титлата през годините – символичен жест, който припомни богатата история на конкурса. Водещ на събитието бе Драгомир Драганов.В празничната програма участваха местните изпълнители Симона Петрова – Мона, Петя Миленова, Александра Борисова, трио "Идна“ и вокална група "Калпазани“. Хореографията на спектакъла беше дело на Васил Василев, а ръководеният от него ансамбъл "Осогово“ също се включи в програмата. За доброто настроение на публиката се погрижи и певицата Михаела Маринова.На 21 март – официалния празник на Кюстендил – новоизбраната девойка Рая Цонева и нейните подгласнички Каролина Шаркова и Габриела Кирилова ще получат от своите предшественички символите на града – минералната вода, плодовете и хляба, които олицетворяват здравето, плодородието и благоденствието.