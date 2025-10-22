Новини
Равнището на безработица в Кюстендилско остава високо
Автор: Венцислав Илчев 12:58
© Фокус
Архив
В Дирекция "Бюро по труда" – Кюстендил са регистрирани 1739 безработни лица, което представлява равнище на безработица от 9,02%, предаде "Фокус“. Данните са изчислени на база последното преброяване на икономически активното население от 2021 г., според което броят на трудоспособните в обхвата на Бюрото е 19 276 души.

Най-голяма е групата на безработните без специалност и професия – 1125 души. Следват специалистите с 392 регистрирани лица и тези с работнически професии – 222. По образователен признак, с начално и по-ниско образование са 648 души, със средно – 559, от които 438 със специално и професионално образование. С висше образование са регистрирани 170 безработни.

Сред рисковите групи на пазара на труда преобладават жените – 1036. Младежите до 29 години са 293, лицата с намалена трудоспособност – 162, а над 50-годишна възраст са 636. Продължително безработни са 642 души.

През септември на работа са постъпили 174 лица, от които 51 са младежи до 29 години, а 23 са продължително безработни. Чрез посредничеството на Бюрото по труда работа са започнали 111 души. В програми и проекти, включително по Програма "Развитие на човешките ресурси“, участие са взели 38 души.

На първичния трудов пазар в региона са обявени 156 свободни работни места, а по програми и мерки – 29. Най-много позиции са за работнически професии (68,9% от всички), включително машинни оператори, монтажници и квалифицирани строителни и металообработващи кадри. Следват работни места в сферата на търговията, услугите и охраната. За специалисти и ръководни кадри са обявени 27 позиции, като сред тях доминират преподавателските.






