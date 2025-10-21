ЗАРЕЖДАНЕ...
|Расте интересът към Националния туристически поход под надслов "Освободителите на град Неврокоп"
По традиция походът се проведе в четири лъча, които са по маршрутите, изминати от четите на ВМРО, доброволците и полка от Българската армия под ръководството на генерал Ковачев.
Първият лъч започва от паметника на Гоце Делчев в село Попови ливади, през село Делчево, до площада на града. По този път е преминала четата на Александър Буйнов и Тодор Паница.
Вторият лъч тръгва от същото място – паметника на Гоце Делчев в село Попови ливади, минава през село Старо Средна и стига до центъра на град Гоце Делчев. По този път е преминала четата на Пейо Яворов и четвърта дружина от 27-ми Чепински полк от Българската армия.
Третия лъч тръгва от село Ковачевица до хълма "Голак“ над село Марчево и от там до град Гоце Делчев. По този път е преминала четата на войводите Стоян Мълчанков и Стоян Филипов.
Четвъртият лъч, който е с най-голяма дължина, тръгва от село Кремен, минава през местността "Харами бунар“, до село Брезница и от там до град Гоце Делчев.
Всеки от преходите е с дължина между 10 и 20 километра.
Организаторите с радост споделят, че с всяка следваща година интересът към събитието е все по-голям и участниците стават повече. Тази година в мащабния поход се включиха над 320 души – ученици и учители от Първо, Второ и Трето ОУ в Гоце Делчев, НПГ "Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев и ОУ "Христо Ботев в село Мосомище; членове на туристическите дружества в Гоце Делчев, Панагюрище и Петрич.
Участниците в четирите лъча се събраха на площада пред паметника на Гоце Делчев. Там по традиция бяха посрещнати с хляб и сол, а приветствие към тях поднесе кметът на общината Владимир Москов.
Всички участници в похода получиха удостоверения, а най-изявените от тях - и плакети. Сред наградените бяха също най-малкият турист – Кирил Стамчев от Петрич, който е само на пет години, както и най-възрастният турист – Георги Ципаров на 80 години от Гоце Делчев.
Наградите връчи кметът на общината Владимир Москов, който също получи плакет заради помощта, която община Гоце Делчев оказва на Туристическо дружество "Момини двори“.
