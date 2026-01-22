Районна прокуратура – Кюстендил организира конкурс за рисунка, есе, разказ, приказка или стихотворение с мотото "Силата да бъдеш добър! Светът през моите очи без агресия", предаде. Инициативата е част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2025/2026 година.В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас от училищата в област Кюстендил. Надпреварата е в две направления – литературно творчество и изобразително изкуство, като участниците са разпределени в две възрастови групи: I–IV клас и V–VII клас, както и деца със специални образователни потребности.Всички творби трябва да съдържат информация за името и фамилията на участника, възрастта, класа и училището. Произведенията се изпращат на адрес в Кюстендил или Дупница, като задължително се прилага декларация за съгласие за обработване на лични данни от родител или настойник.Творбите остават собственост на Районна прокуратура – Кюстендил и ще бъдат използвани в кампании за превенция на престъпления, свързани с насилие и употреба на наркотични вещества. Отличените участници ще получат удостоверения и материални награди.Церемониите по награждаването ще се състоят на 26 февруари 2026 г. в Кюстендил и на 27 февруари 2026 г. в Дупница. Крайният срок за изпращане на творбите е 20 февруари 2026 година.