Районна прокуратура – Кюстендил обяви конкурс за ученици срещу агресията
В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас от училищата в област Кюстендил. Надпреварата е в две направления – литературно творчество и изобразително изкуство, като участниците са разпределени в две възрастови групи: I–IV клас и V–VII клас, както и деца със специални образователни потребности.
Всички творби трябва да съдържат информация за името и фамилията на участника, възрастта, класа и училището. Произведенията се изпращат на адрес в Кюстендил или Дупница, като задължително се прилага декларация за съгласие за обработване на лични данни от родител или настойник.
Творбите остават собственост на Районна прокуратура – Кюстендил и ще бъдат използвани в кампании за превенция на престъпления, свързани с насилие и употреба на наркотични вещества. Отличените участници ще получат удостоверения и материални награди.
Церемониите по награждаването ще се състоят на 26 февруари 2026 г. в Кюстендил и на 27 февруари 2026 г. в Дупница. Крайният срок за изпращане на творбите е 20 февруари 2026 година.
