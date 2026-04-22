Районен съд Кюстендил наложи наказания "лишаване от свобода“ на двама обвиняеми за престъпления, свързани с домашно насилие, закани за убийство и неспазване на съдебни заповеди, съобщиха за ФОКУС от Окръжния съд в града.

В първия случай съдът одобри споразумение с неосъждания В. Г., който се призна за виновен за причиняване на лека телесна повреда на съпругата си в село Лозно през август 2024 г. и за отправени закани за убийство към нея и друго лице през октомври 2024 г. и май 2025 г.

Мъжът бе признат за виновен и за незаконно държане на годна за стрелба пушка в автомобила си, като за съвкупността от деянията му бе наложено наказание от 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок.

В друг случай Районен съд Кюстендил призна подсъдимия С. Л. за виновен за неизпълнение на заповед за незабавна защита и нанасяне на лека телесна повреда на жена в ж.к. "Герена“ през април 2023 г.

Въпреки наложената му забрана да доближава жилището и местоработата на пострадалата на по-малко от 300 метра, подсъдимият е извършил акт на физическо насилие, за което получи общо наказание от 5 месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от 3 години.

Докато първото наказание е окончателно след одобреното споразумение, присъдата на С. Л. подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Кюстендил в 15-дневен срок.