Рафтъри се обединяват в памет на Христо Кордев от Симитли
Автор: Георги Кирилов 17:42Коментари (0)11
От 7 до 9 ноември 2025 г. по поречието на река Струма ще се проведе традиционното есенно състезание по рафтинг – Купа Струма 2025, което тази година ще бъде в памет на Христо Кордев от Симитли. Христо беше част от рафтинг общността и остави ярка следа със своя спортен дух, приятелство и любов към реката. Събитието ще събере отбори от цялата страна, за да отдадат почит на неговата памет и да споделят емоцията от едно истинско спортно преживяване.

Състезанието ще се проведе по правилата на Българска Федерация по Рафтинг в категории мъже и жени R4. В програмата са включени официална тренировка, дисциплините Слалом, Спринт и RX, както и традиционното спускане по реката. В петък (07.11.2025 г.) ще се проведе официалната тренировка и регистрацията на отборите, а в събота (08.11.2025 г.) са стартовете на Слалом, квалификациите и състезанието по RX. Неделя (09.11.2025 г.) е запазена за спускането и церемонията по награждаването.

Мястото на провеждане включва Слаломното трасе, Кривия тунел, еко селище Дебели Даб. Всички участници трябва да бъдат оборудвани със задължителната екипировка съгласно правилата на БФР – каска, спасителна жилетка, гребло и подходящо облекло (неопрен, боти или сух костюм), а всяка лодка трябва да разполага със спасително въже, свирка, нож и флиплайн.

Крайният срок за регистрация е 31 октомври 2025 г., а заявки се приемат на имейл: bgraftingcomp@gmail.com

Организаторите си запазват правото на промени в програмата при промяна на условията на терен или непредвидени обстоятелства, като всяка актуализация ще бъде публикувана във Facebook събитието на официалната страница на федерацията.

Купа Струма 2025 ще бъде не просто спортно събитие, а и специален момент на уважение и благодарност към един от хората, които оставиха следа в българския рафтинг.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
