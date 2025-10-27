ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Рафтъри се обединяват в памет на Христо Кордев от Симитли
Състезанието ще се проведе по правилата на Българска Федерация по Рафтинг в категории мъже и жени R4. В програмата са включени официална тренировка, дисциплините Слалом, Спринт и RX, както и традиционното спускане по реката. В петък (07.11.2025 г.) ще се проведе официалната тренировка и регистрацията на отборите, а в събота (08.11.2025 г.) са стартовете на Слалом, квалификациите и състезанието по RX. Неделя (09.11.2025 г.) е запазена за спускането и церемонията по награждаването.
Мястото на провеждане включва Слаломното трасе, Кривия тунел, еко селище Дебели Даб. Всички участници трябва да бъдат оборудвани със задължителната екипировка съгласно правилата на БФР – каска, спасителна жилетка, гребло и подходящо облекло (неопрен, боти или сух костюм), а всяка лодка трябва да разполага със спасително въже, свирка, нож и флиплайн.
Крайният срок за регистрация е 31 октомври 2025 г., а заявки се приемат на имейл: bgraftingcomp@gmail.com
Организаторите си запазват правото на промени в програмата при промяна на условията на терен или непредвидени обстоятелства, като всяка актуализация ще бъде публикувана във Facebook събитието на официалната страница на федерацията.
Купа Струма 2025 ще бъде не просто спортно събитие, а и специален момент на уважение и благодарност към един от хората, които оставиха следа в българския рафтинг.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: