Работодатели и безработни се срещнаха в Кюстендил

© Фокус В читалище "Васил Левски“ в Кюстендил се проведе специализирана трудова борса, насочена към ромската общност, предаде "Фокус“. Събитието бе организирано от Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил и събра работодатели и търсещи работа лица от града и региона.



Борсата бе открита от директора на Бюрото по труда Любослава Христова-Даскалова, която приветства участниците и представи възможностите за включване в програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и по Програма "Развитие на човешките ресурси“.



Тя акцентира върху възможностите за обучение на безработни лица по проектите "Започвам работа“ и "Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Беше предоставена информация и за проект "Младежки практики“, насочен към неактивни младежи от 16 до 29 години, които искат да придобият практически опит.



Работодателите бяха информирани за наличния финансов ресурс за сключване на договори по различни програми за насърчаване на заетостта и обучението. Представена беше и информационната кампания на Агенцията по заетостта – "За еврото – какво трябва да знаем“, насочена към уязвими и неактивни лица.



Основен акцент на борсата бе директната комуникация между работодатели и търсещи работа лица. Всеки работодател имаше възможност да представи своята дейност и обявените свободни позиции. Проведени бяха и първични интервюта на място.



В събитието участваха 16 работодатели, които обявиха 42 свободни работни места. Сред предлаганите позиции бяха: барман, сервитьор, пицар, помощник в кухня, хлебар, продавач-консултант, машинен оператор, електрозаварчик, шофьор на тежкотоварен автомобил, строителни работници, работници в обувното производство и други.



От Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил подчертаха, че трудовите борси са ефективен инструмент за насърчаване на заетостта сред уязвимите групи и скъсяват пътя от информираността до реалното назначаване на работа.