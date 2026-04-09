Двама мъже са пострадали по време на работа в ТЕЦ "Бобов дол“. Това се е случило по време на извършване на оперативна работа в уредба 400 V, представляваща източник на повишена опасност. За ФОКУС от централата съобщиха, че 39-годишният е с 5% изгаряния, а 49-годишният – с 21% изгаряния.

Дежурна полицейска група от РУ Бобов дол е извършила оглед на място. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

В ТЕЦ - Бобов дол се провежда и вътрешно разследване за установяване на причините за възникналата волтова дъга.

Междувременно служители на централата са дарили кръв за пострадалите, за които се полагат грижи от най-добрите медици в Пирогов.