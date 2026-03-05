ЗАРЕЖДАНЕ...
Работна среща за по-добро медицинско обслужване в Кюстендил
Пред медиците Димитър Стоилов подчерта значението на добрата комуникация между извънболничната и болничната помощ като ключов фактор за навременна и адекватна грижа за пациентите.
В дискусията се включи и председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз д-р Румен Алексов, който акцентира върху необходимостта от единни стандарти в работата и професионална подкрепа между колегите.
По време на разговора бяха обсъдени теми, свързани с подобряване на координацията при насочване и хоспитализация на пациенти и оптимизиране на комуникацията между личните лекари и болничните специалисти. Медиците също така дадоха идеи за съвместни инициативи за превенция и ранна диагностика на различни заболявания.
Лекарите от МБАЛ – Кюстендил и общопрактикуващите лекари изразиха готовност за регулярни срещи и съвместни действия в името на по-доброто здравеопазване.
Ръководството на болницата, в лицето на директора Димитър Стоилов, заяви ангажираност да продължи да създава по-добри условия за открит диалог и партньорство в интерес на пациентите.
