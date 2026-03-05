С цел осигуряване на по-добро здравеопазване за пациентите директорът на кюстендилската болница Димитър Стоилов инициира работна среща между общопрактикуващите лекари от Кюстендил и новите началници на отделения в МБАЛ "Д-р Никола Василиев“, предаде. Целта на срещата бе подобряване на координацията при прегледи, диагностика и прием на пациенти, както и повишаване качеството на медицинското обслужване в област Кюстендил и региона.Пред медиците Димитър Стоилов подчерта значението на добрата комуникация между извънболничната и болничната помощ като ключов фактор за навременна и адекватна грижа за пациентите.В дискусията се включи и председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз д-р Румен Алексов, който акцентира върху необходимостта от единни стандарти в работата и професионална подкрепа между колегите.По време на разговора бяха обсъдени теми, свързани с подобряване на координацията при насочване и хоспитализация на пациенти и оптимизиране на комуникацията между личните лекари и болничните специалисти. Медиците също така дадоха идеи за съвместни инициативи за превенция и ранна диагностика на различни заболявания.Лекарите от МБАЛ – Кюстендил и общопрактикуващите лекари изразиха готовност за регулярни срещи и съвместни действия в името на по-доброто здравеопазване.Ръководството на болницата, в лицето на директора Димитър Стоилов, заяви ангажираност да продължи да създава по-добри условия за открит диалог и партньорство в интерес на пациентите.