Кметът на община Сандански - Атанас Стоянов проведе работна среща с кметовете на населените места в общината, новият началник на РУ – Сандански - инспектор Светослав Николов и представители на Областната дирекция на МВР.

По време на срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани със сигурността и спокойствието на гражданите на територията на общината. Акцент беше поставен и върху засилване на превантивните мерки, подобряване на координацията между институциите и ефективното взаимодействие между местната власт и органите на реда.

Специално внимание беше отделено и на подготовката за предстоящите избори, като всички се обединиха около необходимостта от гарантиране на спокойното протичане на изборния процес.

Кметът Стоянов подчерта, че сигурността на жителите остава основен приоритет за общинското ръководство и заяви готовност за продължаване на активното сътрудничество с МВР.