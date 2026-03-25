Кметът на община Сандански - Атанас Стоянов проведе работна среща с кметовете на населените места в общината, новият началник на РУ – Сандански - инспектор Светослав Николов и представители на Областната дирекция на МВР.По време на срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани със сигурността и спокойствието на гражданите на територията на общината. Акцент беше поставен и върху засилване на превантивните мерки, подобряване на координацията между институциите и ефективното взаимодействие между местната власт и органите на реда.Специално внимание беше отделено и на подготовката за предстоящите избори, като всички се обединиха около необходимостта от гарантиране на спокойното протичане на изборния процес.Кметът Стоянов подчерта, че сигурността на жителите остава основен приоритет за общинското ръководство и заяви готовност за продължаване на активното сътрудничество с МВР.