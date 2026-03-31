Работна среща, свързана с подготовката на предстоящите избори за 52-рото Народно събрание, се проведе в Община Дупница, предадеВ нея участваха кметът Първан Дангов, главният специалист "Правни дейности“ М. Михалков, изпълняващият функциите началник на РУ Дупница инспектор Добромир Добрев и началникът на сектор "Охранителна полиция“ гл. инспектор Сергей Симеонов.По време на срещата бяха обсъдени организационни въпроси, координацията и комуникацията между институциите, маршрутите за доставка на изборните материали до секционните комисии, както и възможностите за обезпечаване на подвижни избирателни секции.Разгледани бяха и въпроси, свързани с пътната безопасност на територията на общината.