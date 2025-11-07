РЗИ – Кюстендил: Няма установени отклонения в качеството на питейната вода

© Фокус Не са установени отклонения в качеството на питейната вода съгласно действащата наредба. Това каза пред "Фокус“ д-р Любослава Георгиева, директор на Дирекция "Обществено здраве“ към Регионална здравна инспекция – Кюстендил, във връзка с информацията от Апелативна прокуратура – София, че Районна прокуратура – Кюстендил е образувала досъдебно производство за умишлено замърсяване на кладенци, използвани за питейна вода.



"Наши служители участваха в съвместна проверка с Басейнова дирекция, РИОСВ и представители на Изпълнителна агенция "Околна среда и водите“. Извърши се и пробонабиране. По време на тази проверка, както и при извършвания мониторинг от РЗИ, не са установени отклонения от качеството“, каза д-р Любослава Георгиева.



По думите ѝ анализите се извършват в акредитиран орган за контрол и в лабораторията на Столичната РЗИ. Не са установени лабораторни данни за замърсяване на питейната вода, постъпваща във водопроводите за снабдяване на населението в Кюстендил и селата Николичевци и Скриняно. Тя уточни, че проверката е извършена в съответствие с Наредба № 9 за качеството на водата.



"Фокус“ припомня, че дружеството "Кюстендилска вода“ също излезе с информация относно резултатите от пробите на водата за питейно-битови нужди. В нея се посочва, че водата във водопроводната мрежа на град Кюстендил е годна за питейни нужди, като всички показатели отговарят на стандартите за качество за питейно-битово водоснабдяване.