Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
РЗИ – Кюстендил: Няма установени отклонения в качеството на питейната вода
Автор: Венцислав Илчев 14:23Коментари (0)94
© Фокус
Не са установени отклонения в качеството на питейната вода съгласно действащата наредба. Това каза пред "Фокус“ д-р Любослава Георгиева, директор на Дирекция "Обществено здраве“ към Регионална здравна инспекция – Кюстендил, във връзка с информацията от Апелативна прокуратура – София, че Районна прокуратура – Кюстендил е образувала досъдебно производство за умишлено замърсяване на кладенци, използвани за питейна вода.

"Наши служители участваха в съвместна проверка с Басейнова дирекция, РИОСВ и представители на Изпълнителна агенция "Околна среда и водите“. Извърши се и пробонабиране. По време на тази проверка, както и при извършвания мониторинг от РЗИ, не са установени отклонения от качеството“, каза д-р Любослава Георгиева.

По думите ѝ анализите се извършват в акредитиран орган за контрол и в лабораторията на Столичната РЗИ. Не са установени лабораторни данни за замърсяване на питейната вода, постъпваща във водопроводите за снабдяване на населението в Кюстендил и селата Николичевци и Скриняно. Тя уточни, че проверката е извършена в съответствие с Наредба № 9 за качеството на водата.

"Фокус“ припомня, че дружеството "Кюстендилска вода“ също излезе с информация относно резултатите от пробите на водата за питейно-битови нужди. В нея се посочва, че водата във водопроводната мрежа на град Кюстендил е годна за питейни нужди, като всички показатели отговарят на стандартите за качество за питейно-битово водоснабдяване.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Водна криза
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Катастрофа с мигранти след гонка в Бургас, има много жертви
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: