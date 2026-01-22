Към днешна дата 22.01.2026 г. заболяемостта от грип и остри респираторнизаболявания за област Благоевград е 195 на 10 000 души население. За да бъде обявена грипна епидемия в областта е необходимо да се достигнат нива на заболяемост над 405 на 10 000, съобщиха от инспекцията.РЗИ - Благоевград следи внимателно и ежедневно получава справка от големите групови практики на общопрактикуващи лекари в областта, което включва данни за брой лица, потърсили лекарска помощ, разпределение по възраст, брой хоспитализирани лица в детски и вътрешни отделения на лечебните заведения, брой направени тестове за грип тип А и Б и КОВИД 19.Отчита се също така броя на положителните бързи тестове от всички направени. Ежеседмично се пращат проби в Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София от хоспитализирани пациенти с грипоподобни симптоми. От всички изпратени проби се изолират най-много грип тип А, Бокавируси, Риновируси, Респираторно-синцитиален вирус и Ковид 19.- Сутрешен филтър и забрана за прием на деца с приподобни симптоми.Ежедневно в РЗИ - Благоевград се получава информация за броя на заетите легла в лечебните заведения. Към момента на територията на областта няма недостиг на легла за лечение на пациенти в детските и вътрешните отделения. От Регионалния инспекторат по образование - Благоевград ежеседмично изпращат броя на отсъстващите ученици от училищата в областта. Към момента процентът на отсъстващите е под 15. При отсъстващи ученици над 30 процента, РЗИ - Благоевград препоръчва на РУО преминаване към обучение в електронна среда.РЗИ - Благоевград напомня, че при наличие на симптоми като рязко покачване на телесна температура над 38-39 градуса, силна обща отпадналост, болка в мускулите, силни болки в гърлото, хрема и кашлица незабавно да потърсят лекарска помощ и да си останат вкъщи, тъй като сезонният грип тип А е изключително заразен, да не прилагат самолечение, а да търсят компетентна лекарска намеса. Ако при необходимост излязат навън с грипоподобни симптоми, задължително да носят маска. При наличие на много хора на едно място е задължително често проветряване на помещенията, най-малко веднъж дневно почистване и дезинфекция на подове и повърхности, както и стриктно спазване на лична хигиена.При евентуално достигане на нива на заболяемост над 405 на 10 000 на територията на област Благоевград, РЗИ е задължена да обяви грипна епидемия, съгласувано с Областния управител и Главния държавен здравен инспектор. При обявена грипна епидемия, Директорът на РЗИ издава заповед за обявяване на грипна епидемия с ясно разписани правила и срок за изпълнение, с цел недопускане риск за живота и здравето на населението.