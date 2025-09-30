© Фокус виж галерията Жителите и гостите на Кюстендил вече имат възможност да оценяват работата на Общината чрез иновативна система с QR кодове, разположени на над 200 ключови точки из града. Това съобщи кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов на пресконференция, предаде репортер на "Фокус“. Инициативата е част от усилията на Общината за по-добра прозрачност, гражданска ангажираност и повишаване на качеството на публичните услуги. Новата онлайн платформа, разработена съвместно със системата "Казва БГ“, позволява бързо и лесно оценяване на общински дейности, институции и обществени пространства.



QR кодове вече са поставени на всички кметства и кметски наместничества, детски градини и училища, Младежкия център, Обединен детски комплекс, социални услуги, общински предприятия, сградата на Общинска администрация, детски и спортни площадки, паркове и зелени площи, лесопарк "Хисарлъка“, културни и туристически обекти, както и в общинската поликлиника.



След сканиране на QR кода с мобилен телефон, гражданите получават възможност да попълнят кратък формуляр с въпроси, свързани с конкретната услуга или място. Оценките са в скала от 0 до 10, като може да се добавят и снимки, коментари или координати. Системата поддържа и английски език, което я прави достъпна и за чуждестранни посетители.



Кметът посочи, че идеята надгражда проект, разработен миналата година с помощта на възпитаници на Природоматематическата гимназия в града, когато бе създадена система за оценяване на служителите в общинската администрация. Поради положителните резултати и обективността на обратната връзка, Общината е решила да разшири обхвата чрез новата платформата.



Вече има близо 1 000 получени оценки, като средната стойност е малко под 8. Това означава, че хората не само споделят проблеми, но и дават комплименти, когато видят добре свършена работа.



Събраната информация се обработва автоматично и се изпраща под формата на статистики и доклади до кмета и неговия екип.



Целта на инициативата е не просто да събира мнения, а реално да подобрява управлението на общинските услуги и комуникацията между администрацията и хората.



