|QR оценка за Общината: Над 200 са места в Кюстендил – нужно е само да гласувате
QR кодове вече са поставени на всички кметства и кметски наместничества, детски градини и училища, Младежкия център, Обединен детски комплекс, социални услуги, общински предприятия, сградата на Общинска администрация, детски и спортни площадки, паркове и зелени площи, лесопарк "Хисарлъка“, културни и туристически обекти, както и в общинската поликлиника.
След сканиране на QR кода с мобилен телефон, гражданите получават възможност да попълнят кратък формуляр с въпроси, свързани с конкретната услуга или място. Оценките са в скала от 0 до 10, като може да се добавят и снимки, коментари или координати. Системата поддържа и английски език, което я прави достъпна и за чуждестранни посетители.
Кметът посочи, че идеята надгражда проект, разработен миналата година с помощта на възпитаници на Природоматематическата гимназия в града, когато бе създадена система за оценяване на служителите в общинската администрация. Поради положителните резултати и обективността на обратната връзка, Общината е решила да разшири обхвата чрез новата платформата.
Вече има близо 1 000 получени оценки, като средната стойност е малко под 8. Това означава, че хората не само споделят проблеми, но и дават комплименти, когато видят добре свършена работа.
Събраната информация се обработва автоматично и се изпраща под формата на статистики и доклади до кмета и неговия екип.
Целта на инициативата е не просто да събира мнения, а реално да подобрява управлението на общинските услуги и комуникацията между администрацията и хората.
