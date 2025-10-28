Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Пътят на светлината" води шествие за будителите в Сапарева баня
Автор: Венцислав Илчев 15:38Коментари (0)24
© Фокус
Архив
В духа на традицията за тържествено честване на Деня на народните будители, Община Сапарева баня, съвместно със СУ "Христо Ботев“ и ДГ "Света Анна“, организира факелно шествие под надслов "Пътят на светлината“, предаде "Фокус“. Събитието, посветено на делото на българските просветители, духовници и революционери, съхранили през вековете българския дух, образование и култура, ще започне на 31 октомври от 17.00 часа.

Инициативата има за цел да насърчи сред подрастващите любовта към родното, стремежа към духовно развитие и осъзнаването на значението на будителите в съвременния живот.

Факелното шествие ще започне от двора на училището. Участниците ще бъдат преобразени като възрожденски личности и ще поведат огнената колона със запалени факли по централната улица на града. Финалът ще бъде при Амфитеатър "Гейзера“, където ще се проведе празнична програма.

В честването ще се включат представители на всички възрасти – ученици, учители, самодейци, доброволци, гости и жители на града.

Празникът ще продължи с изява на самодейни състави от местните читалища и училища, както и с театрално-поетична вечер "Светлина през вековете“, включваща рецитиране на произведения от възрожденската литература. Ще се проведе и публично четене на откъси от "История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, както и конкурс за есе и поезия "Светлина за бъдещето“ на тема "Кой е моят будител“.

Още по темата: общо новини по темата: 57
24.10.2025 »
03.11.2024 »
02.11.2024 »
01.11.2024 »
01.11.2024 »
01.11.2024 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Южна Америка
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: