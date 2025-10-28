"Пътят на светлината" води шествие за будителите в Сапарева баня

© Фокус Архив В духа на традицията за тържествено честване на Деня на народните будители, Община Сапарева баня, съвместно със СУ "Христо Ботев“ и ДГ "Света Анна“, организира факелно шествие под надслов "Пътят на светлината“, предаде "Фокус“. Събитието, посветено на делото на българските просветители, духовници и революционери, съхранили през вековете българския дух, образование и култура, ще започне на 31 октомври от 17.00 часа.



Инициативата има за цел да насърчи сред подрастващите любовта към родното, стремежа към духовно развитие и осъзнаването на значението на будителите в съвременния живот.



Факелното шествие ще започне от двора на училището. Участниците ще бъдат преобразени като възрожденски личности и ще поведат огнената колона със запалени факли по централната улица на града. Финалът ще бъде при Амфитеатър "Гейзера“, където ще се проведе празнична програма.



В честването ще се включат представители на всички възрасти – ученици, учители, самодейци, доброволци, гости и жители на града.



Празникът ще продължи с изява на самодейни състави от местните читалища и училища, както и с театрално-поетична вечер "Светлина през вековете“, включваща рецитиране на произведения от възрожденската литература. Ще се проведе и публично четене на откъси от "История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, както и конкурс за есе и поезия "Светлина за бъдещето“ на тема "Кой е моят будител“.