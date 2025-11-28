Движението по път ІІІ-107 при км 28+300 в посока Рилския манастир – Пастра е напълно възстановено, съобщиха от. По информация на Областно пътно управление пътното платно е изцяло почистено от падналата след обилните дъждове скална маса.Срутването беше предизвикано от интензивните валежи през последните дни. Сигнал за инцидента е подаден около 03.00 ч., като скалната маса е паднала на около два километра от манастира в посока село Пастра. Екипи незабавно са започнали разчистване и малко след 08.00 ч. движението към светата обител беше възстановено, първоначално с повишено внимание и през аварийна отбивка.Разчистването на пътя продължи през целия ден, докато трасето беше напълно обезопасено.