Пътят към Рилския манастир е изцяло почистен от срутището
Срутването беше предизвикано от интензивните валежи през последните дни. Сигнал за инцидента е подаден около 03.00 ч., като скалната маса е паднала на около два километра от манастира в посока село Пастра. Екипи незабавно са започнали разчистване и малко след 08.00 ч. движението към светата обител беше възстановено, първоначално с повишено внимание и през аварийна отбивка.
Разчистването на пътя продължи през целия ден, докато трасето беше напълно обезопасено.
