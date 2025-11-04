ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пътните полицаи в Кюстендил си имат нов шеф
Той вече е бил представен пред служителите на сектора от началника на отдел "Охранителна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Кюстендил, комисар Васил Паргов.
Главен инспектор Драганов е част от системата на МВР от 1997 година и е заемал различни ръководни постове в СДВР и ГДНП – МВР. Последната му позиция е ръководител на Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към Главна дирекция "Национална полиция“.
