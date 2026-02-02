Първото за годината редовно заседание на Общински съвет – Банско започна с тържествен момент и специални поздравления към талантливата млада спортистка Стела Янчовичина. Тя бе отличена за своите две първи места на Световното първенство по параалпийски ски в Ясна, Словакия, проведено през януари 2026 година. Съветниците и общинското ръководство я поздравиха с букет цветя и ѝ пожелаха още много бъдещи спортни постижения.В хода на заседанието бяха разгледани и приети решения, насочени към подкрепа на образованието, спорта и социалните дейности на територията на общината. Общинските съветници обсъдиха предложения за отпускане на стипендии и финансова помощ за спортни клубове и изявени млади спортисти с национални и международни успехи.Сред акцентите в дневния ред бяха и проектни предложения за кандидатстване по програма "Красива България“ за основен ремонт на детска градина "Здравец“ - сградата на улица "България“ - част от последователна политика на кмета на община Банско към реновиране на всички детски и учебни заведения на територията на община Банско, както и по Фонд "Социална закрила“ за оборудване на "Домашен социален патронаж".