Първото бебе за 2026 година в Кюстендил получи своята награда
© ФОКУС
На тържествената церемония присъстваха гордите родители Мария и Александър, както и по-голямата сестра на Никол – Ния, които споделиха емоционалния момент.
Кметът пожела на малката Никол да бъде здрава и усмихната, да има щастливо и безгрижно детство, изпълнено с любов и топлина. Той изрази надежда дните ѝ да бъдат озарени от радост, а пътят ѝ – изпълнен с възможности и сбъднати мечти.
Инж. Атанасов благодари на родителите, че са избрали да живеят, работят и отглеждат децата си в Кюстендил. По думите му всяко младо семейство, което свързва бъдещето си с града, е най-ценната инвестиция за неговото развитие.
Той допълни, че общинската администрация ще продължи да работи активно за създаването на още по-добри условия за отглеждане и възпитание на децата.
"Децата са сърцето и бъдещето на нашия град, а грижата за тях е наша обща отговорност“, подчерта кметът.
Децата на Благоевград се превърнаха в посланици на родолюбието в навечерието на Националния празник на Република България
