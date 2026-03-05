Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов награди "Бебе на годината“ на град Кюстендил, предаде. Това е малката Никол Александрова Василева, родена на 3 януари 2026 г. в 17:15 часа.На тържествената церемония присъстваха гордите родители Мария и Александър, както и по-голямата сестра на Никол – Ния, които споделиха емоционалния момент.Кметът пожела на малката Никол да бъде здрава и усмихната, да има щастливо и безгрижно детство, изпълнено с любов и топлина. Той изрази надежда дните ѝ да бъдат озарени от радост, а пътят ѝ – изпълнен с възможности и сбъднати мечти.Инж. Атанасов благодари на родителите, че са избрали да живеят, работят и отглеждат децата си в Кюстендил. По думите му всяко младо семейство, което свързва бъдещето си с града, е най-ценната инвестиция за неговото развитие.Той допълни, че общинската администрация ще продължи да работи активно за създаването на още по-добри условия за отглеждане и възпитание на децата."Децата са сърцето и бъдещето на нашия град, а грижата за тях е наша обща отговорност“, подчерта кметът.