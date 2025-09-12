© Blagoevgrad24.bg виж галерията В заседателната зала на Община Кюстендил беше представено първото по рода си издание за най-малките ученици в града – "На добър час в първи клас! Маршрути на знанието за първокласниците в град Кюстендил“, предаде репортер на Blagoevgrad24.bg. Изданието беше представено от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и директорът на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ София Пейчева.



На срещата присъстваха директорите на всички училища на територията на община Кюстендил, ръководители на културните институти и гости.



Книжката е естествено продължение на инициативата "Аз обичам моят роден град“, стартирала през предходната учебна година по идея на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Тя е резултат от целенасочената работа на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ за популяризиране на историята и културното наследство на региона сред децата.



"Това е една много добра инициатива на Регионалната библиотека в Кюстендил, под мой патронаж. Това е книжка, специално направена за всички наши първолаци. Тя е в продължение на целенасочената политика на Община Кюстендил – да възпитаваме най-малките ни и ценни плодове, а именно децата в първи клас, в духа на местните традиции, в любов към града и областта“, каза инж. Огнян Атанасов. Кметът прочете и неговото обръщение към децата, поместено в книжката.



Изданието включва стихотворения на Веса Паспалеева, Георги Струмски, Светла Радкова и Михаил Калдъръмов, както и образователни текстове, игри и занимания, представени по достъпен начин за първокласниците. Богатият визуален материал е дело на фотографа Владислав Чанев и илюстратора Ина Кьорова. Книгата е реализирана с професионалното съдействие на издателство "Мармот“ – Радостина Николова и Николай Кънчовски.



"Нашето убеждение е, че три са опорните стълба, създаващи грамотността и основата на личностното развитие на едно дете. Това са училището, семейството и библиотеките, както и всички останали културни институции“, каза София Пейчева, която разказа повече за процеса по създаването на книжката.



Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България по Програма "Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийна и информационна грамотност в обществените библиотеки“.



"На добър час в първи клас!“ е замислена като пътеводител в света на знанието и като вдъхновение за децата да опознават и обичат своя роден край.