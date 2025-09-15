Новини
Първият звънец удря за 357 първокласници в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 08:41Коментари (0)96
© Фокус
Архив
357 първолаци ще прекрачат за първи път училищния праг, предаде "Фокус“. Школският звънец ще удари за първокласниците от основните училища "Професор Марин Дринов“, "Свети Паисий Хилендарски“, "Иван Вазов“, "Св.св. Кирил и Методий“ – Кюстендил и началните училища "Свети Климент Охридски“ и "Св.св. Кирил и Методий“ – Раждавица. 113 деца влизат в подготвителните групи, разкрити към учебните заведения.  

Всеки кюстендилски първокласник ще получи книжката "На добър час в първи клас!“ – книжка, създадена с много любов и внимание. Тя ще бъде подарена на най-малките ученици в Кюстендил и ще ги поведе по първите стъпки на знанието.

За първи път на 15 септември в класните стаи на училищата от община Дупница ще влязат 319 деца. Първолаци ще има в СЕУ "Св. Паисий Хилендарски", основните училища "Неофит Рилски", "Св. св. Кирил и Методий", "Св. Климент Охридски", "Евлоги Георгиев" и "Христаки Павлович“. Първи клас е сформиран и към училищата в селата Крайници, Яхиново и Самораново.

