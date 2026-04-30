На официална церемония в Симитли бе открит първият завод за производство на оптични кабели в България – стратегически проект, който поставя общината на картата на високотехнологичното индустриално производство в страната. Това съобщиха от Общината.

Лентата на новото модерно предприятие беше тържествено прерязана от кмета на община Симитли Апостол Апостолов и инвеститора и управител на дружеството Ивайло Нешев – човекът, превърнал визията за иновации в реалност.

Проектът, реализиран от "Симлер“ ЕООД, е много повече от инвестиция – той е символ на новата индустриална вълна в България, основана на технологии, добавена стойност и устойчив растеж.

Събитието събра водещи представители на бизнеса и институциите, международни партньори от Сърбия, представители на Vivacom и швейцарската компания RDM, както и председателят на Общински съвет - Симитли Вилимир Александров, кметът на Крупник Александър Равначки и кметът на Градево Николай Филимонов, както и близки.

Изборът за инвестицията на г-н Нешев не е случаен – той е признание за стабилната местна власт и нарастващия потенциал на общината като индустриален хъб.

Новото предприятие ще произвежда висококачествени оптични кабели за телекомуникационни оператори и мащабни инфраструктурни проекти – ключов елемент за изграждането на бързи, сигурни и устойчиви комуникационни мрежи в дигиталната ера.

Гостите бяха впечатлени от високотехнологичната база – производствено хале от ново поколение, оборудвано с две модерни линии и специализирана машина за оцветяване на оптични влакна. Тази технология позволява пълния производствен цикъл да се реализира изцяло в България – нещо, което до момента липсваше в индустрията.

По време на обиколката Ивайло Нешев разкри и следващата голяма стъпка – разширяване на производството с второ предприятие, което ще затвърди позицията на Симитли като център на високотехнологичната индустрия.

Събитието премина в изискана атмосфера с луксозен кетъринг, музикален фон и чаша вино от винарна "Villa Montevino", а отец Спас Веселински отслужи тържествен водосвет и освещаване на предприятието.

Тази инвестиция не просто създава работни места – тя създава бъдеще. С тази инвестиция община Симитли категорично заявява мястото си сред развиващите се индустриални центрове в България и се утвърждава като пример за това как визията, силното лидерство, подкрепата на местната власт и стратегическите решения създават нови възможности за икономическо развитие.