ЗАРЕЖДАНЕ...
Първият ритейл парк вече е факт в Кюстендил
© Фокус
По време на официалната церемония кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на инвестицията за местната икономика.
"Много съм щастлив, че само няколко месеца след първата копка присъствам на откриването на ритейл парк Кюстендил. Този проект е ясен знак, че община Кюстендил е предвидим партньор и приятел на инвеститорите. Радостен съм, че това е инвестиция на хора, които живеят тук и цял живот са помагали на Кюстендил. Пожелавам успех на екипа и дълги години развитие, защото за нас е важно бизнесът да идва, да инвестира, да се разкриват нови, добре платени работни места, а нашите съграждани да имат избор и достъп до модерна търговия, без да се налага да пътуват до други градове“, заяви кметът.
От името на инвеститора - Иван Граматиков сподели, че проектът е резултат от дългогодишна визия и усилия. "Това е един дългоочакван проект, който се роди като идея преди няколко години. Много съм щастлив, че всички тези международни марки ни се довериха и решиха чрез нашия проект да стъпят в град Кюстендил. Искам специално да благодаря на кмета и екипа на общината за пълната подкрепа – от деня, в който споделихме идеята си, до днешния момент на реализация“, каза Граматиков.
С откриването на Ритейл парк Кюстендил, градът прави още една стъпка към модерната градска визия и икономическо развитие. Новият търговски център предлага съвременна, удобна и достъпна среда за пазаруване.
На територията на комплекса ще работят четири от най-популярните европейски търговски вериги. За посетителите е обособена и зона за хранене, както и удобен паркинг с капацитет от 55 места, осигуряващ комфорт на клиентите.
Още от категорията
/
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
29.10
Управител на комплекс в Банско: Заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, а цените са в полза на потребителя
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.