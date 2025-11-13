Сподели close
Първият ритейл парк в Кюстендил бе официално открит днес, предаде "Фокус“. Модерният търговски комплекс е разположен на площ от 2 600 кв. м на ул. "Гюешевско шосе“ в квартал "Румена войвода“.

По време на официалната церемония кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на инвестицията за местната икономика.

"Много съм щастлив, че само няколко месеца след първата копка присъствам на откриването на ритейл парк Кюстендил. Този проект е ясен знак, че община Кюстендил е предвидим партньор и приятел на инвеститорите. Радостен съм, че това е инвестиция на хора, които живеят тук и цял живот са помагали на Кюстендил. Пожелавам успех на екипа и дълги години развитие, защото за нас е важно бизнесът да идва, да инвестира, да се разкриват нови, добре платени работни места, а нашите съграждани да имат избор и достъп до модерна търговия, без да се налага да пътуват до други градове“, заяви кметът.

От името на инвеститора - Иван Граматиков сподели, че проектът е резултат от дългогодишна визия и усилия. "Това е един дългоочакван проект, който се роди като идея преди няколко години. Много съм щастлив, че всички тези международни марки ни се довериха и решиха чрез нашия проект да стъпят в град Кюстендил. Искам специално да благодаря на кмета и екипа на общината за пълната подкрепа – от деня, в който споделихме идеята си, до днешния момент на реализация“, каза Граматиков.

С откриването на Ритейл парк Кюстендил, градът прави още една стъпка към модерната градска визия и икономическо развитие. Новият търговски център предлага съвременна, удобна и достъпна среда за пазаруване.

На територията на комплекса ще работят четири от най-популярните европейски търговски вериги. За посетителите е обособена и зона за хранене, както и удобен паркинг с капацитет от 55 места, осигуряващ комфорт на клиентите.