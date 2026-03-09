В дупнишкото село Яхиново беше направена първа копка по проекта за цялостен ремонт на водопровода в населеното място, предаде. Програмата започна с празничен водосвет, отслужен от отец Георги Паликарски. Кметът на Община Дупница Първан Дангов разби бутилка шампанско в багера, който направи първата копка, за да върви всичко благополучно.След това доскорошният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов лисна менче с вода под аплодисментите на местните жители. Сред гостите на официалното стартиране на проекта бяха народните представители д-р Иван Ибришимов и Николай Златарски, общински съветници и жители на селото."Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на село Яхиново е факт! Затова искам на първо място да благодаря на министър Иванов, който в МРРБ положи усилия, наред с нашите, за да стигнем до този ден. Благодаря още на двамата депутати Николай Златарски и Иван Ибришимов. Няма как да подмина и Бойко Христов, тъй като той, като ресорен заместник-кмет, заедно с администрацията, изготви работен проект, на който беше издадено разрешително за строеж в срок“, каза Първан Дангов.Цялостният ремонт и реконструкцията трябва да приключат за 11 месеца. Сумата, която държавата се ангажира да разплати, е над 8,8 милиона лева. Трябва да бъде подменена 13 километра вътрешна водопроводна мрежа, качествено и в срок."Изпълнителите също са тук. Към тях изискванията ще бъдат да работят така, че да няма неблагополучия по отношение на ремонта и реконструкцията. Ако, разбира се, има такива – моля гражданите да ни извинят. Ще завърша с думите, че това трябва да бъде знак и от държавата, че когато е в синхрон с общината, се постигат добри успехи. На добър час на това начинание и догодина да се поздравим с новите придобивки“, каза кметът Първан Дангов.Иван Иванов подчерта колко важен е проектът за рехабилитация на водопроводната мрежа в село Яхиново."Кметът Първан Дангов е един от най-активните в страната по отношение на решаването на проблемите с водната криза. Проектите, които неговият екип подготви, са много добри и са свързани с подобряване качеството на водоснабдяването. Факт е, че на територията на община Дупница се работи много активно по справянето с ВиК проблемите“, заяви Иван Иванов.Кметът на село Яхиново Софка Скоклева не скри радостта си относно старта на ремонта и изрази надежда, че проектът ще се осъществи по план:"Авариите тук са ежеседмични, дори ежедневни. Постоянно се появяват проблеми на почти всяка улица. Всички в Яхиново се радваме, че ремонтът започва. Ясно е, че ще имаме неудобства, докато тече ремонтът. Но хората трябва да са търпеливи. Важното е, че нещата ще се случат и проблемите ни с водоподаването ще останат в миналото“.Общинското ръководство и експертите от местната администрация вече са обсъдили всички важни детайли около предстоящите мащабни строително-ремонтни дейности. Стойността на обществената поръчка е 4,5 милиона евро с ДДС.Водопреносната мрежа в Яхиново в момента се състои основно от етернитови и стоманени тръби със средна приблизителна възраст на полагане над 50 години.Проектът предвижда изграждане на нова мрежа с модерни полиетиленови тръби, които са много по-устойчиви. Планирано е да бъдат подменени и сградните отклонения към домовете на хората, което ще доведе до по-надеждното им водоснабдяване. Така местните жители ще имат по-чиста вода и по-голямо спокойствие, че няма да останат без водоподаване заради поредната спукана стара тръба.