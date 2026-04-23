В Синята зала на читалище "Братство 1869“ – Кюстендил ще бъде представен дебютният роман на Михаела Методиева "Пулсът на вечността“. За ФОКУС от читалището съобщиха, че събитието ще започне от 18.00 часа. То е част от културния календар на града по повод Световния ден на книгата.

Книгата проследява историята на двама лекари, като в сюжета са вплетени лични преживявания и наблюдения на авторката. "Поднасям този роман с идеята хората да оценят лекарската професия, лишенията и жертвите, които медиците правят в името на пациентите“, споделя Методиева. Тя определя творбата си като "почувствана“ и подчертава, че в нея е описан реалният, човешки живот.

Михаела Методиева е творческа личност с изяви в няколко области. Освен с литература, тя се занимава активно с рисуване, като до момента е реализирала шест самостоятелни изложби. Преди появата на първия ѝ роман, тя издава стихосбирката "Шепа размисъл“ и печели редица литературни отличия, сред които първа награда от конкурса на Фондация "Буквите“ – "Всичко за майка ми“. Нейни творби са публикувани в престижни алманаси и сборници.

След премиерата в Кюстендил, авторката, която вече работи над следващото си заглавие, ще представи романа си и пред публиката в Перник на 13 май. От читалище "Братство 1869“ канят всички жители и гости на града да се докоснат до "Пулсът на вечността“ и да се срещнат лично с авторката.