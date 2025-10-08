Новини
Проверка установи непочистени реки в Кюстендилско
Автор: Венцислав Илчев 10:03
© Фокус
Архив
Екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кюстендил са извършили обходи по протежението на реките в региона, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Екипите са проверили критични участъци от речни корита, мостове и хидросъоръжения в областта. 

Не е установено покачване на нивата на водите в реките след големите валежи. Изпратени са писма до общините за наблюдение на обектите, съобразни метеорологичните промени.

При обходите са установени непочистени речни корита от паднали дървета и клони.

