Служители на РДПБЗН – Кюстендил извършиха проверки в храмове и обекти, където ще се проведат празнични богослужения за Великден. Това съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

Проверени са общо 35 църковни храма и 11 обекта на територията на областта. При проверките не са установени нарушения на правилата за пожарна безопасност. Обектите са осигурени с необходимите пожаротехнически средства, евакуационните пътища са проходими, а електрическите инсталации – в изправно състояние.

На църковните служители са дадени указания за ограничаване на риска от възникване на пожари, предвид събирането на голям брой хора и използването на свещи по време на празничните служби.

От РДПБЗН – Кюстендил призовават гражданите да бъдат внимателни и да спазват основните правила за безопасност – да поставят свещите на негорими повърхности, да не ги оставят без надзор и да избягват изхвърлянето на горящи клечки кибрит. При евентуален инцидент хората трябва да запазят спокойствие и да следват указанията на персонала и пожарните екипи.

По време на Великденските празници е осигурено дежурство на пожарникари в по-големите храмове в областта. При инцидент гражданите могат да подават сигнал на телефон 112.