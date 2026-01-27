Противопожарната служба в Кюстендил отчете дейността си за изминалата година, предаде. Гости на анализа бяха директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, областният управител на Кюстендилска област инж. Методи Чимев, зам. - областният управител Георги Джоглев и председателят на ОбС - Кюстендил Димитър ВелиновДиректорът на РДПБЗН – Кюстендил, комисар Светослав Георгиев представи пред служителите и гостите свършеното. Бяха обсъдени и проблемите, за чието решение обещаха подкрепа както директорът на ГДПБЗН гл. комисар Александър Джартов, така и областният управител Методи Чимев.Комисар Георгиев изрази удовлетворението си, че през годината колегите му не са подценили нито едно от направленията на дейност, превантивната работа също дава резултати и представянето на доброволците в националните състезания е в призови места. А професионалните учения с партньорството на съставните части на единната спасителна система са полезни за всички. Дава резултат и дейността на служителите, работещи по направление разрешителна и контролна дейност, както и методическата и експертна помощ на териториалните структури на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования.Областният управител се обърна към служителите с думите "Благодаря! Изразявам свето задоволство, благодарност и поклон! Доказахте професионализъм, отговорни хора и партньори сте, на вас може да се разчита и в най-трудни ситуации! Професионален състав сте, бъдете здрави и се пазете“.Председателят на ОбС Димитър Велинов също поздрави служителите на РДПБЗН – Кюстендил.Директорът на ГДПБЗН гл. комисар Джартов поздрави служителите на РДПБЗН за успешното справяне със задачите, въпреки тежката година, за добрите резултати в различните направления на дейност и изрази увереност, че през тази година заедно ще се справят с професионалните предизвикателства. Пожела им здраве и по-добра година от изминалата.