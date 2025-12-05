ЗАРЕЖДАНЕ...
Протестът на гръцките фермери: Край на прозореца за преминаване
На граничния преход "Илинден - Ексохи" в двете посоки преминават всички видове превозни средства.
"Фокус" припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии. А по-рано от местни издания стана ясно, че до края на седмицата трябва да има поставени близо 30 големи блокади в цялата страна.
