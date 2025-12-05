От 12 до 18 часа днес, протестиращите на гръцка територия няма да допускат преминаване на товарни автомобили през прехода "Кулата - Промахон" в двете посоки. Леки коли, микробуси и автобуси обаче ще бъдат пропускани. Такова съобщение е било получено в ГД "Гранична полиция" от гръцките гранични власти.На граничния преход "Илинден - Ексохи" в двете посоки преминават всички видове превозни средства."Фокус" припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии. А по-рано от местни издания стана ясно, че до края на седмицата трябва да има поставени близо 30 големи блокади в цялата страна.