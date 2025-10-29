© Фокус виж галерията Десетки жители на Сапарева баня излязоха на протест пред сградата на Общината в защита на общинското водоснабдително дружество "Паничище“, предаде "Фокус“. Недоволството е предизвикано от текстове в приетия на първо четене в Народното събрание законопроект за водоснабдяването и канализацията, които предвиждат задължително присъединяване на общинските дружества към областните ВиК асоциации.



Към момента Сапарева баня е единствената община в област Кюстендил със собствено водно дружество, което обслужва местното население и не е част от обособената ВиК – Асоциация в Кюстендил.



Протестът беше организиран от Инициативен комитет, чиято цел е да обедини жителите без значение от политическите им пристрастия.



"Ако се присъединим – цената на водата ще скочи, а качеството на услугата ще се влоши. Ние не сме съгласни с определени текстове в закона. Сега е моментът, между първо и второ четене, да направим конкретни предложения“, заявиха организаторите.



Протестиращите определиха планираното задължително присъединяване като "насилствено изземване на собствеността“, което според тях противоречи на Конституцията. "Защо се гласува един закон, който противоречи на основния закон на държавата?“ – попитаха те.



Управителят на общинското ВиК "Паничище“ Петър Василев също се обърна към протестиращите. "Положението е тежко. Ако се наложи, няма да има само мирен протест, а и гражданско неподчинение“, предупреди Василев.



Жителите на курортния град настояват, че предложените промени няма да подобрят качеството на услугите, а ще го влошат – при това с по-висока цена на водата.



На 30 октомври ще се проведе извънредна сесия на Общинския съвет в Сапарева баня, на която ще бъдат обсъдени и гласувани конкретни предложения на местната власт и гражданите относно бъдещето на общинското ВиК дружество.