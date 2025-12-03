ЗАРЕЖДАНЕ...
Протест на площад "Свобода" в Дупница
© Фокус
Хората изразяват своето мнение относно управлението на страната, бюджетът за следващата година и бъдещето на България.
Още по темата
/
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
18:54
Изтеглят Бюджет 2026
13:55
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
10:41
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
10:16
Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
09:01
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
09:00
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.