Жители на Дупница излязоха на протест тази вечер в града, предаде. Протестът беше организиран в социалната мрежа Facebook. Протестът е мирен, без напрежение.Хората изразяват своето мнение относно управлението на страната, бюджетът за следващата година и бъдещето на България.