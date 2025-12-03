Сподели close
Жители на Дупница излязоха на протест тази вечер в града, предаде "Фокус“. Протестът беше организиран в социалната мрежа Facebook. Протестът е мирен, без напрежение.

Хората изразяват своето мнение относно управлението на страната, бюджетът за следващата година и бъдещето на България.